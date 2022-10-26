وسائل إعلام: البنتاغون يختبر صاروخا فرط صوتي بنجاح

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن اختبار ناجح لصاروخ فرط صوتي يوم الأربعاء، في ولاية فرجينيا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزارة: "أطلقت البحرية والجيش الأمريكي صاروخا من موقع إطلاق ساحلي في فرجينيا لإجراء حوالي 12 تجربة لأسلحة فرط صوتية يوم الأربعاء، والمساعدة في تطوير فئة جديدة من الأسلحة".

وكجزء من الاختبارات، تم تقييم معدات الملاحة وعمل الاتصالات للأسلحة الفرط صوتية، وكذلك "المواد المتقدمة" المقاومة للحرارة في "بيئة تفوق سرعة الصوت واقعية".

المصدر: نوفوستي