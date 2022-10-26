تحطم طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي في نابلس (صورة)

أعلن الجيش الإسرائيلي تحطم طائرة مسيرة تابعة له في مدينة نابلس بالضفة الغربية صباح اليوم الأربعاء.

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وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الطائرة المسيرة، من طراز "سكايلارك"، كانت "في مهمة استطلاعية عند سقوطها بسبب عطل تقني".

وأضاف الجيش أنه "لا يبدو أن هناك خطرا من إمكانية الحصول على معلومات سرية من الطائرة المحطمة".

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية لقطات مصورة للطائرة المسيرة التقطها سكان محليون.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"