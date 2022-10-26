بلينكن: لا أرى إمكانية في المدى المنظور لإحياء الاتفاق النووي مع إيران

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء، أنه لا يرى مجالا يذكر لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، مشيرا إلى شروط طهران.

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وقال بلينكين بخصوص المفاوضات النووية: "في الوقت الحالي لا أرى إمكانية على المدى القصير للمضي قدما".

وأردف: "لماذا؟ لأن الإيرانيين سيواصلون محاولة إدخال قضايا غير جوهرية في النقاشات حول خطة العمل الشاملة المشتركة".

كما تعهد أن تمنع الولايات المتحدة إيران من تطوير سلاح نووي.

وتابع: "ما زلنا نعتقد أن الدبلوماسية هي عمليا أفضل وسيلة وأكثرها فاعلية".

وجاءت هذه التصريحات غداة اتهام الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الولايات المتحدة بـ"المماطلة" في إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه زمن ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب.

المصدر: "فرانس برس"