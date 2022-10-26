وزير الخارجية البريطاني يطالب المثليين باحترام قطر

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، إنه يجب على مشجعي كرة القدم من مجتمع الميم الذين سيحضرون كأس العالم في قطر، أن يظهروا القليل من المرونة والحلول الوسط.

ودعا كليفرلي في مقابلة مع محطة "إل بي سي" المحلية، يوم الأربعاء، المشجعين الذين يسافرون من إنجلترا وويلز إلى "احترام الدولة المضيفة"، حيث يُعد النشاط المثلي غير قانوني في قطر.

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وكرّر وزير الخارجية رسالته في مقابلة مع "سكاي نيوز"، حيث قال "هذه دول إسلامية، لديهم نقطة انطلاق ثقافية مختلفة جدا عنا.. أعتقد أنه من المهم عندما تكون زائرا لبلد أن تحترم ثقافة الدولة المضيفة".

وصرح كليفرلي بأنه سيحضر كأس العالم، مضيفا أن بريطانيا لديها "شركاء مهمون للغاية في الشرق الأوسط".

في غضون ساعات، قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء إنه لا ينبغي أن يُتوقع من مشجعي مجتمع الميم "التنازل عن هويتهم"، إذا قاموا بزيارة قطر لمشاهدة كأس العالم.

ووصف حزب العمال تصريحات كليفرلي بـ "الصادمة".

وانتقدت مجموعات من مجتمع الميم قرار تنظيم كأس العالم في قطر، وهي دولة يمكن أن يعاقب فيها على المثلية الجنسية بالإعدام.

في وقت سابق من هذا العام، قالت منظمات مجتمع الميم المتعاونة مع الفيفا إن "التقدم كان بطيئا" في ضمان سلامة المشجعين، وإن التطمينات من قطر "لم تكن كافية".

المصدر: وسائل إعلام بريطانية