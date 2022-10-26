كييف تعرب عن قلقها إزاء التصريحات الأمريكية حول احتمال وقف المساعدات

أعرب وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، عن قلقه إزاء تصريحات السياسيين الأمريكيين حول احتمال وقف واشنطن "المساعدات غير المحدودة" التي وعدت بها كييف.

وقال كوليبا: "نحن قلقون بشأن هذه التصريحات ونعتبرها غير عادلة. لكنني أعتقد أننا سنسوّي هذا الأمر وأنا متأكد من أننا سنتعامل بفعالية مع هذه المخاطر ولن يتم قطع المساعدات عن أوكرانيا".

وفي وقت سابق، قال السناتور كريس مورفي، إن الفوز المحتمل للحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي المقبلة للكونغرس الأمريكي قد يضعف الدعم العسكري الذي تقدمه واشنطن لكييف.

وأضاف أن وقف تمويل كييف قد يمثل كارثة للسلطات الأوكرانية ويضر بقدرات قواتها.

من جانبه، أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن موقف أعضاء الحزب الجمهوري على استعدادهم لوقف المساعدات المالية لأوكرانيا، في حال فازوا في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

المصدر: RT