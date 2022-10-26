سيناتور أمريكي سابق يؤيد خطة ماسك لتسوية الأزمة الأوكرانية

أعلن عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السابق عن ولاية فرجينيا، ريتشارد بلاك، أن المفاوضات هي الطريقة الرئيسية لحل الأزمة في أوكرانيا، كما اقترح إيلون ماسك.

وقال بلاك في كلمة ألقاها لمركز الأبحاث الألماني Schiller Institute: "نشر إيلون ماسك، أحد أغنى الأشخاص على وجه الأرض، اقتراحا رائعا على تويتر حول بدء مفاوضات سلام في أوكرانيا".

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وأعرب عن تقديره بشكل خاص لدور الأمم المتحدة في خطة ماسك. واعتبر أن لدى الناس الحق في إجراء استفتاء لتقرير ما إذا كانوا يريدون البقاء في أوكرانيا أو يريدون الانضمام إلى روسيا.

وأشار بلاك إلى أن روسيا كانت مستعدة لإجراء استفتاء تحت رعاية الأمم المتحدة، لكن "أوكرانيا رفضت بشكل قاطع إثارة هذه القضية المتعلقة بحق الشعب في تقرير المصير، ولا تريد أن تأخذ في الاعتبار رأي الروس الذين يعيشون في هذه المنطقة".

المصدر: نوفوستي