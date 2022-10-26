رئيس غينيا بيساو: نريد تقاربا بين البلدين الشقيقين أوكرانيا وروسيا

أكد رئيس غينيا بيساو، عمر سيسوكو امبالو، خلال زيارته لأوكرانيا، أن إفريقيا "تحمل السلام وتريد تقارب البلدين الشقيقين أوكرانيا وروسيا".

وقال رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف: "لا تحتاج إفريقيا فقط إلى الأسمدة والحبوب. إفريقيا تحمل السلام أيضا وتريد التقارب بين البلدين الشقيقين، لإيجاد طريق لسلام حقيقي بين روسيا وأوكرانيا".

وأضاف: "كنت مع بوتين أمس، وإذا كان الرئيس زيلينسكي والرئيس بوتين يعتقدان أن غينيا بيساو وإفريقيا يمكن أن تحملا الحل من أجل السلام، فنحن أول العاملين لذلك".

وتابع مخاطبا زيلينسكي: "أخي.. وقلت أيضا لبوتين أخي، أنتما سلتقيان يوما ما، ولذلك جئنا لنحمل رسالة سلام بين شقيقينا، ويمكننا أن نمدّ جسور اللقاء".

وختم بالقول: "روسيا كانت دائما شريكا استراتيجيا لإفريقيا، وأوكرانيا أيضا شريكتنا".

المصدر: أ ف ب+ نوفوستي