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"داعش" يتبنّى هجوم مزار "شاهجراغ" في إيران

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تنظيم "داعش" يعلن مسؤوليتيه عن الهجوم على مزار "شاهجراغ" في إيران
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أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مساء الأربعاء، تبنّيه الهجوم على مزار "شاهجراغ" الديني في مدينة شيراز جنوبي إيران.

وذكر التنظيم الإرهابي أن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة 40 شخصا.

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إيران.. عشرات القتلى والجرحى في هجوم مسلح على مرقد ديني في شيراز
إيران.. عشرات القتلى والجرحى في هجوم مسلح على مرقد ديني في شيراز

وكشفت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن منفذي الهجوم الدامي على المرقد الديني في مدينة شيراز اليوم، ليسوا مواطنين إيرانيين.

وأطلق رجل مسلح مساء يوم الأربعاء، النار على الزوار في مرقد "أحمد بن الامام موسى بن جعفر في مدينة شيراز جنوبي إيران.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام الإيرانية، عن قيام ثلاثة مجهولين بإطلاق النار.

وبحسب التقارير الإعلامية، أسفر الهجوم الإرهابي عن مقتل 15 شخصا وإصابة 45 آخرين.

المصدر: وكالات

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