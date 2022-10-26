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ماليزيا.. إنقاذ طاقم فيلم من 30 شخصا حوصروا في كهف صخري

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ماليزيا.. إنقاذ طاقم فيلم من 30 شخصا حوصروا في كهف صخري
AP
مدخل كهف تيمبورونغ في ولاية بيراك في ماليزيا
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أعلنت الشرطة الماليزية إنقاذ نحو 30 من طاقم فيلم حوصروا في كهف صخري شمالي البلاد، بسبب الأمطار الغزيرة.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مصادر في الشرطة أنه ام إجلاء كل المحاصرين في كهف تيمبورونغ في منطقة كامبار، في ولاية بيراك بسلام. دون تفاصيل أخرى.

ونقلت صحيفة محلية عن رئيس شرطة الولاية، محمد يسري حسن بصري، أن الطاقم حوصر هناك عندما ارتفع منسوب المياه قرب مخرج الكهف لنحو متر ونصف متر بسبب الأمطار الغزيرة.

وأضاف أن المحاصرين كانوا "طاقم فيلم من إنتاج شركة سنغافورية". وقال إنه كان هناك إجمالا 80 شخص لكن معظمهم تمكنوا من الفرار فيما عدا 30 شخصا منهم سكان محليون وسنغافوريون.

وأكد أنه تم إنقاذ جميع أفراد الطاقم العالق وأخرجوا من المنطقة، بعد إبلاغ السلطات بساعتين، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

يذكر أن طول كهف تيمبورونغ يبلغ أكثر من 3 كيلومترات، ويعتقد أنه أطول وأكبر كهف صخري في شبه جزيرة ماليزيا. وهو وجهة سياحية شائعة.

المصدر: وكالة "أسوشيتد برس" 

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