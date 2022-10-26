ألمانيا.. مطالبات بتحرير مواطن معتقل في أوكرانيا

أعلن نائب حزب "البديل من أجل ألمانيا" يفغيني شميدت، أن مواطنا ألمانيّا قاتل إلى جانب القوات الروسية شرق أوكرانيا محتجز في المعتقلات الأوكرانية، وطالب برلين بتحريره.

وكتب شميت على "تيليغرام": "المواطن الألماني ألكسندر .ف يقبع في المعتقلات الأوكرانية. هو من مواليد أوكرانيا"، ودافع عن دونباس منذ عام 2015.

وأضاف: "في 17 أكتوبر 2022، تلقت والدته فيديو عبر أحد أقاربه، يبدو فيه ابنها وربما تعرض لسوء المعاملة في الأسر الأوكراني، حيث تبدو الكدمات على وجهه".

وطالب شميدت الحكومة الألمانية ببذل كل ما في وسعها لضمان حصوله على الأدوية التي يحتاجها بشكل عاجل وإيجاد طريقة لإعادته إلى ألمانيا. وأضاف: من ناحيتي، أقدم الدعم الكامل لأسرته وسأناضل من أجل إطلاق سراحه.

المصدر: نوفوستي