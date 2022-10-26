البرلمان الصربي يمنح الثقة للحكومة الجديدة

منح نواب البرلمان الصربي بعد يومين من المناقشات بأغلبية الأصوات، الثقة لتشكيلة الحكومة الجديدة في البلاد.

وقال رئيس البرلمان الصربي فلاديمير أورليك: "يوجد في البرلمان 225 نائبا، صوت 157 منهم لصالح تشكيلة الحكومة الجديدة وهي الأغلبية، وصوت 68 نائبا ضده، ولم يمتنع أحد عن التصويت، وغاب 25 نائبا".

بعد ذلك، أدى أعضاء الحكومة الجديدة اليمين. وترأست رئيسة الوزراء الحالية آنا برنابيتش الحكومة الصربية.

المصدر: تاس