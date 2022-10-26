زيلينسكي يتحدث عن "توجه إيجابي" في العلاقات مع إسرائيل بعد تزويدها كييف بمعلومات استخباراتية

تحدث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن "توجه إيجابي" في العلاقات مع إسرائيل، بعد تزويدها نظامه بمعلومات استخباراتية حول "400 مسيرة إيرانية استخدمها الجيش الروسي".

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي في كييف مع نظيره في غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو: "نحن إذن في بداية التعاون.. إنه توجه إيجابي في العلاقات مع إسرائيل".

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وأضاف: "أنا راض عن الأيام الأخيرة.. لقد بدأنا العمل"، معتبرا أن "الجميع يريدون علاقات أكثر تقاربا بين البلدين".

وتابع: "اليوم، هذا ليس كافيا.. إسرائيل دولة تعلم تماما ما هي الحرب فعليا، وأعتقد أن عليها تقديم مزيد من الدعم إلى أوكرانيا".

وصرح بأن "المعلومات الاستخباراتية التي يتم تبادلها راهنا تؤكد مجددا أن أجهزتنا كانت على علم بأن نحو 400 مسيرة إيرانية تم استخدامها من جانب روسيا"، ونفت موسكو وطهران مرارا تلك الادعاءات.

من جهته، قال رئيس غينيا بيساو إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي التقاه الثلاثاء في موسكو، "عبر عن فكرة مفادها بأنه مستعد للتفاوض مع الرئيس زيلينسكي".

وسارع الرئيس الأوكراني إلى نفي أي إمكان للتفاوض مع موسكو.

المصدر: أ ف ب