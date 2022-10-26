الولايات المتحدة.. إدانة 3 أشخاص حاولوا اختطاف حاكمة ولاية ميشيغان

أدان القضاء الأمريكي يوم الأربعاء، 3 أشخاص حاولوا اختطاف حاكمة ولاية ميشيغان، غريتشين ويتمير، العام 2020.

وأدين جو موريسون 28 عاما، ووالده بيت ميوزيكو 44 عاما، وبول بيلار 24 عاما، بجريمة إطلاق نار والانتماء إلى عصابة.

AP

وتم التأكيد على أن ثلاثتهم مذنبون بتقديم "دعم مادي" من أجل القيام بعمل إرهابي كأعضاء في مجموعة شبه عسكرية.

كما أجروا تدريبات بالأسلحة النارية في ريف مقاطعة جاكسون مع زعيم المخطط، آدم فوكس، الذي شعر بالاشمئزاز من الحاكم غريتشين ويتمير ومسؤولين آخرين في عام 2020 وقال إنه يريد اختطافها.

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وكان مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي قد أعلن في شهر أكتوبر 2020 أنه "وفقا لإفادة خطية من العميل الخاص ريتشارد تراسك، فإن مجموعة من الأفراد كانوا يناقشون الإطاحة ببعض أفراد الحكومة وعناصر إنفاذ القانون في أوائل عام 2020".

وقال تراسك، إن "هناك سببا محتملا لتوجيه الاتهام إلى 6 رجال هم آدم فوكس، وباري كروفت، وتاي غاربين، وكالب فرانكس، ودانييل هاريس، وبراندون كاسيرتا، بالتآمر لاختطاف الحاكمة، وهي ديمقراطية ومنتقدة للرئيس دونالد ترامب".

وأضاف: "وافقت المجموعة على استغلال الوقت حتى التمرين النهائي للعملية بهدف جمع الأموال من أجل شراء المتفجرات والإمدادات الأخرى".

المصدر: وسائل إعلام أمريكية