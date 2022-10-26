"بلومبرغ": باريس تتوقع عودة ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة
AP Chris Seward
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رجح مسؤولون فرنسييون أن يتولى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أو شخص مشابه له في نهجه السلطة في الولايات المتحدة، بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة.
ووفقا لصحيفة "بلومبرغ": "يحذر المسؤولون في باريس سرا من أن دونالد ترامب أو أي شخصية لديها شكوك مماثلة بمدى الحاجة لعلاقة قوية عبر الأطلسي، قد يصل إلى السلطة في البيت الأبيض".
ولذلك، تدعو فرنسا إلى مزيد من الاستقلال الذاتي للاتحاد الأوروبي في مجال الدفاع.
المصدر: نوفوستي