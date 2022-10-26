مصدر: نظام كييف يعدّ لاستفزاز بتفجير مواد مشعة فوق محطة "تشيرنوبيل"

كشف مصدر مطلع أن نظام كييف استكمل استعداداته التقنية لاستفزاز آخر بتفجير مواد مشعة فوق محطة "تشيرنوبيل" الذرية بواسطة صاروخ يشبه صاروخ "إسكندر" الروسي، واتهام القوات الروسية.

وقال المصدر: "صنع خبراء مصنع "يوجماش" الأوكراني صاروخا يشبه صاروخ "إسكندر" الروسي، من المقرر حشو رأسه الحربية بالمواد المشعة، لتسقطه القوات الأوكرانية على محطة "تشيرنوبيل" الذرية وتتهم روسيا باستخدام أسلحة نووية".

وأشار المصدر إلى أن صاروخ "إسكندر" الوهمي سيتم إطلاقه من منظومة صواريخ "توتشكا أو" السوفيتية التي أخرجتها روسيا عن الخدمة منذ سنوات.

وأضاف: "بعد إسقاط الصاروخ، تعتزم سلطات كييف عرض شظايا صاروخ "إسكندر" مزعوم على وسائل الإعلام الغربية والأوكرانية لإقناع الجمهور الغربي بجريمة روسيا".

المصدر: نوفوستي