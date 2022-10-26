بايدن خلال استقبال الرئيس الإسرائيلي: لو لم تكن إسرائيل موجودة لكان علينا اختراعها

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال استقباله الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، يوم الأربعاء: "أكدت مرارا سيدي الرئيس أنه لو لم تكن إسرائيل موجودة، لكان علينا اختراعها".

وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة لديها التزام صارم تجاه إسرائيل وتطرق إلى ملف ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، حيث قال: "غدا الخميس توقع بيروت وتل أبيب اتفاقا لإقامة الحدود البحرية الدائمة بين البلدين".

وتابع: "الأمر تطلب "الشجاعة" للقيام بذلك".

وكان الرئيس الإسرائيلي قد وصل الثلاثاء إلى واشنطن في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس بايدن.

واجتمع هرتسوغ وبايدن في البيت الأبيض، كما سيعقد هرتسوغ اجتماعات مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وممثلي الجاليات اليهودية.

المصدر: وكالات