مستشار أمريكي سابق: الولايات المتحدة غير قادرة على صدام مباشر مع روسيا

صرح المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي دوغلاس ماكغريغور، بأن بلاده غير قادرة على صدام مباشر مع روسيا لافتقار الجيش الأمريكي للبنية التحتية اللازمة، والكمية المطلوبة من الذخائر.

وأشار ماكغريغور في مقابلة مع قناة Judging Freedom على "يوتيوب"، إلى أن واشنطن ليست مستعدة لمثل هذا الصراع، وقال: "السؤال هو، إذا تكبدنا خسائر فادحة ويبدو أننا نخسر، فهل ننتقل بعد ذلك إلى الأسلحة النووية، لأنه كما قلت مرارا وتكرارا، لم أر أبدا اهتمام الجانب الروسي باستخدام الأسلحة النووية، لم أر أي شيء يشير إلى ذلك. كانت جميع البيانات التي تم الإدلاء بها دائما ردا علينا، ردا على من تساءل عما إذا كان الروس سيردون في حال وقوع هجوم نووي. وقد أوضحوا أنهم سيفعلون ذلك، وهذه هي مشكلة هذه الحرب النووية المحدودة".

وتابع: "أعتقد أن الخطر الآن هو أننا نقترب من الحرب. وكما حاولت أن أشير فإننا لسنا مستعدين. هذا ما يحدث بغض النظر عن استعدادك. ولسنا جاهزين، ليس لدينا البنية التحتية اللازمة، ليس لدينا أطنان من الذخيرة في متناول اليد، وحجم القوات لا معنى له".

وأضاف: "ما زلنا نقول إن الروس كانوا أغبياء عندما ذهبوا إلى أوكرانيا، وارتكبوا كل هذه الأخطاء. لكنهم على الأقل أحضروا قوات إلى هناك بهدف عدم قتل السلاف الأرثوذكس. كان هذا هدفهم، لم يرغبوا في قتل أي شخص. ربما لم تسر الأمور كما كانوا يأملون. ولكن الآن بعد أن نناقش التدخل، ليس لدينا مثل هذه الإرشادات أو القيود".

واختتم: " ليست لدينا قوى، والآن نقول إن الروس يحشدون قواتهم. وهناك سبب لذلك، أنه مكان بحجم تكساس، إذا لم يكن لديك بضع مئات الآلاف من الجنود، فلا يمكنك السيطرة، كيف سنتعامل مع ذلك؟ أعتقد أنه جنون!".

المصدر: RT