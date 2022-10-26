رصد عشرات الإصابات بفيروس كورونا في أكبر مصنع لهواتف "آيفون" في الصين

أعلن أكبر مصنع في العالم لأجهزة "آيفون" في الصين يوم الأربعاء، رصد العديد من الإصابات بكوفيد-19 بين موظفي وعمال المصنع.

والمصنع الواقع في مدينة تشنغتشو (وسط الصين) يوظف حوالي 300 ألف شخص.

وأكدت مجموعة "Foxconn" التي تدير المنشأة أن العمليات والإنتاج مستقران نسبيا رغم رصد الإصابات، وفق ما نشرته وكالة "فرانس برس".

وقالت المجموعة إنه تم رصد عدد قليل من الإصابات دون تحديد عددها، ووصفت الشائعات المتداولة على الإنترنت حول وجود عشرات الآلاف من الإصابات، بأنها خاطئة بالكامل.

وأضاف البيان أن الأثر يمكن السيطرة عليه، مؤكدا أن توقعات الإنتاج لهذا الفصل تبقى دون تغيير.

وتعد الصين آخر اقتصاد كبير يطبق سياسة مشددة لمكافحة كوفيد، تشمل عمليات إغلاق متكررة وفحوصات للسكان عدة مرات أسبوعيا وفترات حجر طويلة.

وسجلت الصين 1241 إصابة جديدة الأربعاء، معظمها بدون عوارض بحسب اللجنة الوطنية للصحة، لكن تجدد الإصابات محليا دفع بالسلطات إلى اتخاذ إجراءات جديدة مثل إغلاق متنزه يونيفرسال ريزورت "Universal Resort" الترفيهي في بكين الذي أعلن عنه، الأربعاء.

وأعلن المتنزه على حسابه الرسمي على موقع "ويبو" الصيني، أنه "أغلق مؤقتا لاحترام متطلبات مكافحة الوباء"، دون الإعلان عن موعد لإعادة فتحه.

المصدر: أ ف ب