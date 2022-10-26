سويسرا: العالم أصبح متعدد الأقطاب والعقوبات ضد روسيا لم تجن ثمارها

أوضح تقرير صادر عن المجلس الفدرالي السويسري، أن العالم أصبح متعدد الأقطاب، وأن عزل روسيا لم يجن ثماره على نطاق عالمي، بسبب عدم التزام الكثير من الدول بتطبيق العقوبات ضدها.

وأشار التقرير إلى أن 9 دول من أعضاء مجموعة الـ 20 لم تلتزم بقرار العقوبات، وأن العديد من الدول الإفريقية والشرق الأوسط وآسيا لا ترغب باتخاذ موقف مؤيد لقطب على حساب الآخر، وتلتزم بالحياد لحفظ ماء وجهها عندما تنتهي المعركة.

ونوه التقرير إلى أن أزمة الطاقة والغذاء الناتجة عن الصراع في أوكرانيا أدت إلى تغيير واضح المعالم في المعادلات الإقليمية القائمة، وخلقت تبعات وتحالفات جديدة شكلت عالما متعدد الأقطاب.

وأكد التقرير أنه بالرغم من أن أوروبا أكثر الدول التزاما بتطبيق العقوبات، إلا أن بعض الدول الأوروبية ترفض الالتزام، وبعضها الآخر يتهرب من الالتزام الكلي.

يذكر أن الرئيس فلاديمير بوتين نوه في وقت سابق إلى أن سياسات الغرب الهادفة لإضعاف روسيا، ستكون لها تبعات عكسية وخطيرة على الاقتصاد العالمي بأكمله.

المصدر: نوفوستي