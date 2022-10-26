بوتين يحث رابطة الدول المستقلة على كشف وإيقاف عمل الاستخبارات الأجنبية بنشاط أكبر

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأنه يجب على بلدان رابطة الدول المستقلة أن تكشف وتوقف بنشاط أكبر عمل الاستخبارات الأجنبية الهادف إلى زعزعة استقرار الوضع في كل دولة على حدة.

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وقال بوتين في خطاب ألقاه أمام رؤساء الوفود في جلسة مجلس رؤساء هيئات الأمن والمخابرات لرابطة الدول المستقلة: "إحدى المهام ذات الأولوية هي المواجهة المشتركة لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية لدول الرابطة. إننا معكم نعرف ما هو. ولمواجهة ذلك يجب علينا أن تكشف ونوقف عمل الاستخبارات الأجنبية الهادف إلى زعزعة استقرار الوضع في كل دولة عضو في رابطة الدول المستقلة، بشكل أكثر نشاطا".

وشدد الرئيس الروسي أيضا على أهمية مواصلة المكافحة المنهجية والمنسقة للإرهاب.

المصدر: نوفوستي