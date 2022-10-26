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بوتين يحذر من خطر وقوع أسلحة عالية الدقة في أيدي الإرهابيين

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بوتين يحذر من خطر وقوع أسلحة عالية الدقة في أيدي الإرهابيين
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن خطر وقوع منظومات الدفاع الجوي المتنقلة والأسلحة عالية الدقة من "السوق السوداء" لأوكرانيا في أيدي الإرهابيين لا يزال موجودا.

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وقال في كلمة ألقاها أمام رؤساء الوفود في جلسة مجلس رؤساء أجهزة الأمن والمخابرات لبلدان رابطة الدول المستقلة، اليوم الأربعاء: "تثير السوق السوداء للأسلحة العاملة في أوكرانيا ظهور تحديات خطيرة، وتشارك الجماعات الإجرامية العابرة للحدود في تهريبها إلى مناطق أخرى. ولا يدور الحديث عن الأسلحة الصغيرة فحسب بل هناك خطر لوقوع أسلحة أكثر قوة بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي المتنقلة والأسلحة عالية الدقة، في أيدي المجرمين".

هذا وأكد الرئيس الروسي أن انتشار المرتزقة الأجانب من ذوي الخبرة القتالية يشكل تهديدا لبلدان رابطة الدول المستقلة، مضيفا: "يجب مواصلة تطوير التعاون في مجال مكافحة الإرهاب. وخاصة مواصلة تبادل المعلومات حول المتورطين والمشتبه بهم بالتورط في النشاط الإرهابي أو المتطرف وتركيز الجهود على إظهار قنوات تسلل الإرهابيين تحت ستار الهجرة بما في ذلك انتشار المرتزقة الأجانب من ذوي الخبرة القتالية، مما يشكل تهديدا جديا، والقضاء عليها".

المصدر: نوفوستي

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