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رواد "تويتر" يسخرون من بيربوك لكلامها عن "الدبابات في القرن الـ19"

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رواد
Globallookpress
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أثارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك موجة من التعليقات الساخرة لدى رواد "تويتر" بعدما أطلقت تصريحا يفترض جزما باستخدام الدبابات في حروب القرن التاسع عشر.

كتب أحد المعلقين: "كما ترون، هؤلاء هم العباقرة الذين لدينا في ألمانيا".

وقال آخر مازحا "ليز تراس هي أفضل رسام خرائط وبوربوك مؤرخ حقيقي"، في إشارة إلى تصريح صدر عن تراس عندما كانت وزيرة لخارجية بريطانيا، خلال محادثة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مطلع العام الحالي، نفت فيها اعتراف لندن بسيادة روسيا على اثنتين من مقاطعاتها في جنوب غرب البلاد، خلطتهما مع دونيتسك ولوغانسك على ما يبدو.

وكتب معلق آخر: "كم أشعر بالخجل منها".

وتساءل قارئ آخر: "طيب، كيف يمكن لأحد أن يصل إلى رأس وزارة الخارجية بمثل هذا المستوى من المعرفة؟"

وأطلقت بيربوك التصريح المثير للسخرية خلال حوار في قناة ZDF التلفزيونية في سبتمبر، عندما تحدثت عن الحاجة إلى تحليل أساليب الحرب الهجينة الحديثة، لأنها الآن "لا تعتمد على استخدام الدبابات وحدها، كما كان الحال في القرن التاسع عشر".

يذكر أنه تم استخدام الدبابات لأول مرة في القتال عام 1916 خلال الحرب العالمية الأولى.

المصدر: "نوفوستي"

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