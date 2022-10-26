بوتين: لم تواجه رابطة الدول المستقلة مثل هذه التهديدات الإرهابية من قبل

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن بلدان الدول المستقلة، ككل أو على مستوى البلدان المنفردة، لم تواجه مثل هذه التهديدات الإرهابية من قبل.

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جاء ذلك خلال حديثه في اجتماع مجلس رؤساء الأجهزة الأمنية وأجهزة الاستخبارات لرابطة الدول المستقلة، حيث تابع أن "المهمة المشتركة لدول الرابطة هي حماية السكان قدر الإمكان وضمان وتعزيز الاستقرار أمام هذه التهديدات الإرهابية المعقدة".

وأضاف بوتين أنه من الضروري أيضا مواصلة تطوير عمليات التكامل وتبادل المنفعة بين دول الرابطة، والتي أصبحت على مدى العقود الماضية نموذجا يحتذى به للشراكات الحقيقية.

وقال بوتين إن محاولات تنفيذ الثورات الملونة في بلدان رابطة الدول المستقلة لا تتوقف، بل يتم استخدام أوراق القومية والتطرف بشكل نشط، وإشعال الصراعات المسلحة التي تهدد بشكل مباشر أمن جميع أعضاء رابطة الدول المستقلة.

المصدر: نوفوستي