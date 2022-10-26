بوتين: احتمال اندلاع النزاعات في العالم مرتفع للغاية

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بأن احتمال اندلاع النزاعات في العالم لا يزال مرتفعا للغاية.

إقرأ المزيد

وقال بوتين في كلمة ألقاها أمام رؤساء الوفود في جلسة مجلس رؤساء أجهزة الأمن والمخابرات لبلدان رابطة الدول المستقلة: "يعد عملكم المشترك مهما للغاية اليوم. ولا يزال احتمال اندلاع النزاعات في العالم بشكل عام وكذلك على المستوى الإقليمي مرتفعا للغاية".

وأضاف أنه تظهر هناك أخطار وتحديات جديدة للأمن الجماعي وذلك نتيجة للتوتر الحاد للمواجهة الجيوسياسية العالمية.

كما أكد أن بعض الدول تستخدم أساليب الابتزاز والتخويف المباشر في أراضي رابطة الدول المستقلة، موضحا: "إن أساليب الابتزاز والضغط والتخويف تستخدم من قبل بعض البلدان منذ وقت بعيد في جميع أنحاء الرابطة تقريبا".

وتابع: "فمثلا، لا تتوقف المحاولات لتنفيذ سياريوهات "الثورات الملونة" ويتم الاستخدام النشط للقومية والتطرف، وإشعال النزاعات المسلحة التي تهدد بشكل مباشر أمن جميع أعضاء رابطة الدول المستقلة.

المصدر: نوفوستي