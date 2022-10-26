بوتين: لقد أصبحت أوكرانيا أداة للسياسة الخارجية الأمريكية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أوكرانيا فقدت سيادتها عمليا وأصبحت أداة في يد السياسة الخارجية الأمريكية.

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جاء ذلك خلال حديثه في اجتماع مجلس رؤساء الأجهزة الأمنية وأجهزة الاستخبارات لرابطة الدول المستقلة، حيث تابع أن "محاولات تنفيذ الثورات الملونة لا تتوقف، بل يتم استخدام أوراق القومية والتطرف بشكل نشط، وإشعال الصراعات المسلحة التي تهدد بشكل مباشر أمن جميع أعضاء رابطة الدول المستقلة. وما يسعى إليه الغرب هو ما نراه في مثال أوكرانيا، التي أصبحت أداة للسياسة الخارجية الأمريكية، وفقدت البلاد سيادتها عمليا، وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر عليها بشكل مباشر".

ووفقا لبوتين، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم أوكرانيا كـ "أداة" لضرب روسيا والدولة الموحدة مع بيلاروس، وضد منظمة معاهدة الأمن الجماعي ورابطة الدول المستقلة.

المصدر: نوفوستي