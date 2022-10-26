جمهورية لوغانسك: مرتزقة بولنديون قضوا على عدد من المقاتلين من "القطاع الأيمن"

أعلن عقيد شرطة جمهورية لوغانسك، فيتالي كيسيليوف، أن مرتزقة بولنديين محاربين إلى جانب كييف قضوا على عدة مقاتلين من منظمة "القطاع الأيمن" حاولوا إجبارهم على شن هجوم بدونباس.

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وقال في حديث لوكالة "نوفوستي": "بعد عدة محاولات فاشلة لمواصلة الهجوم رفض المرتزقة البولنديون إغراءات القدر وقرروا المضي قدما".

وأضاف أنه يعتبرون وجودهم في الوحدات المتقدمة أمرا غير مفيد، ومن أجل إنقاذ الأرواح في الوحدات الجاهزة للقتال يصرون على تقدم الوحدات المتكونة من أفراد الدفاع الإقليمي.

وأوضح أن المرتزقة "يؤثر" عليهم الجانب الأوكراني بمساعدة مقاتلي الكتيبة الوطنية الأوكرانية، متابعا: "المواجهات مع النازيين متكررة إذ أنها كانت تجبر المرتزقة على المضي قدما إلى جانب وحدات الدفاع الإقليمي. وهذه المرة جاء ممثلو "القطاع الصحيح" للتأثير عليهم. ووفقا لبياناتنا، فإن البولنديين "قضوا" جزئيا على عدد من هواة بانديرا".

المصدر: نوفوستي