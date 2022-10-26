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الكرملين يعلق على نشر فرقة أمريكية في رومانيا

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الكرملين يعلق على نشر فرقة أمريكية في رومانيا
Gettyimages.ru
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صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن على روسيا أن تبني أمنها بشكل كامل كلما اقتربت القوات الأمريكية من حدودها.

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وفي تعليقه على نشر الفرقة 101 لقوات الإنزال الأمريكية في رومانيا قال بيسكوف أمام الصحفيين، اليوم الأربعاء: "كلما اقتربت القوات الأمريكية من حدودنا، زاد الخطر الذي نواجهه".

وأضاف أن روسيا ستضع سياسة لضمان أمنها بناء على ذلك، متابعا أنه في أي حالة من الأحوال فإن مثل هذه التحركات للقوات الأمريكية بالقرب من حدود روسيا "لا تؤدي إلى مزيد من القدرة على التنبؤ والاستقرار".

المصدر: نوفوستي

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