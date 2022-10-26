جنرال أمريكي: ليس لدى الولايات المتحدة أنظمة دفاع جوي كافية لأوكرانيا

قال القائد السابق للقوات الأمريكية في أوروبا بن هودجز إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك ما يكفي من أنظمة الدفاع الجوي لتغطي أوكرانيا.

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جاء ذلك خلال تعليق له على قناة "فيغين لايف"، حيث قال: "ليس لدينا الأموال الكافية للدفاع الجوي عن أوروبا بأكملها. وخلال الأشهر الثمانية الماضية، اكتشفنا أن المتطلبات كانت أكثر خطورة بكثير مما توقعنا"، وأضاف أن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية ليست كافية لاعتراض الصواريخ الروسية، معربا عن أمله في أن يبحث الغرب عن أنظمة دفاع جوي أكثر ملاءمة. ومع ذلك، ففي الوقت الحالي، ليس لدى الدول أنظمة يمكن نقلها إلى كييف.

وتدعم الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها في "الناتو" كييف بإمدادات الأسلحة على خلفية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وتكلف البرامج عشرات المليارات من الدولارات، في الوقت الذي تؤكد فيه موسكو على أن توريد الأسلحة الغربية لا يؤدي سوى إلى إطالة أمد الصراع، ويجعل من نقل الأسلحة هدفا مشروعا للجيش الروسي.

المصدر: نوفوستي