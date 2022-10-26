عبد اللهيان يجدد رفضه لادعاءات استخدام طائرات إيرانية مسيرة في أوكرانيا

جدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، رفض بلاده للادعاءات بشأن استخدام طائرات إيرانية بدون طيار في أوكرانيا.

ودعا عبد اللهيان السلطات الأوكرانية إلى "تقديم الوثائق والمستندات التي تتعلق بهذا الادعاء في اجتماع ثنائي على مستوى الخبراء الفنيين للبلدين"، مشددا على أن "موقفنا من أزمة أوكرانيا ينص على عدم تسليح أطراف النزاع. نحن ضد الحرب في أوكرانيا".

من جهة أخرى، أشار إلى أن المسار الدبلوماسي المتعلق بالمفاوضات النووية "مستمر بشكل كامل، من وجهة نظرنا. لكن تصريحات بعض السلطات الأمريكية تتناقض مع رسائلها الدبلوماسية التي نتلقاها من الجانب الأمريكي لا سيما خلال الأيام الأخيرة".

وأضاف: "بعض السلطات الأمريكية وبينما تسارع للعودة إلى الاتفاق وتعرب عن نيتها للعودة عبر الرسائل التي يتم تبادلها في المفاوضات، لكنها تدعم الإرهاب والاضطرابات في إيران بهدف دفعنا لتقديم تنازلات في المفاوضات"، مشددا على "أننا لن نتراجع عن خطوطنا الحمر في ضمان المصالح الوطنية للشعب الإيراني".

كما حذر عبد اللهيان الأطراف الأوروبية من "مواصلة المسار غير البناء والفاشل الذي اتبعوه خلال السنوات الماضية".

المصدر: RT