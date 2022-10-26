صرب كوسوفو يطالبون بعقد اجتماع عاجل مع فوتشيتش بسبب تهديدات بريشتينا

أعلن حزب "القائمة الصربية" أن ممثلي صرب كوسوفو يطالبون بعقد اجتماع عاجل مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بعد تهديدات وجهها إليهم رئيس وزراء جمهورية كوسوفو ألبين كورتي.

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وجاء في بيان رسمي صدر عن الحزب: "باسم الشعب الصربي في كوسوفو وميتوهيا وبسبب تصريح ألبين كورتي بأن كوسوفو ستبدأ في 1 نوفمبر القادم مصادرة ممتلكات المواطنين الصرب والسيارات التي تحمل أرقام تسجيل صربية، نطالب نحن – ونحن الممثلين السياسيين لصرب كوسوفو وميتوهيا – بعقد لقاء عاجل مع الرئيس ألكسندر فوتشيتش".

وأضاف البيان: "إن الأعمال العنيفة التي أعلنها كورتي ضد شعبنا وخاصة في شمال كوسوفو وميتوهيا، تثير خوفا وقلقا ولذلك من الضروري عقد اجتماع عاجل للتوصل إلى اتفاق على كيفية الحفاظ على سلام وأمن المواطنين، وكذلك المصالح الحيوية لشعبنا، لأنه من الواضح للجميع أن شعبنا لا يقبل خطوات بريشتينا الأحادية الهادفة إلى طرد كل شيء مرتبط بصربيا من هذه المنطقة".

وأشار إلى أن سلطات كوسوفو لا تظهر أي رغبة في إيجاد حل أو حل وسط، بل تظهر "فقط سعيها لإثارة النزاع والتوتر" وخاصة في شمال الإقليم الذي يقطنه الصرب في الأصل.

المصدر: نوفوستي