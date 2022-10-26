أستانا تستضيف اجتماعا لقادة آسيا الوسطى والمجلس الأوروبي

أفادت الخدمة الصحفية للرئيس الكازاخستاني بأن اجتماع رؤساء دول آسيا الوسطى مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل سيعقد في أستانا في 27 أكتوبر.

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وبحسب الإفادة، فإن زيارة رئيس المجلس الأوروبي الرسمية لكازاخستان ستتم يوم 27 أكتوبر.

وذكرت الرئاسة الكازاخستانية أن "برنامج الزيارة يتضمن إجراء محادثات ثنائية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. ومن المقرر في نفس اليوم عقد اجتماع لرؤساء دول آسيا الوسطى ورئيس المجلس الأوروبي في أستانا".

المصدر: نوفوستي