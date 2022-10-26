 
مباشر

أستانا تستضيف اجتماعا لقادة آسيا الوسطى والمجلس الأوروبي

أخبار العالم

أستانا تستضيف اجتماعا لقادة آسيا الوسطى والمجلس الأوروبي
RIA.RU
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u1y0

أفادت الخدمة الصحفية للرئيس الكازاخستاني بأن اجتماع رؤساء دول آسيا الوسطى مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل سيعقد في أستانا في 27 أكتوبر.

إقرأ المزيد
أستانا تستضيف القمة المشتركة لدول الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى
أستانا تستضيف القمة المشتركة لدول الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى

وبحسب الإفادة، فإن زيارة رئيس المجلس الأوروبي الرسمية لكازاخستان ستتم يوم 27 أكتوبر.

وذكرت الرئاسة الكازاخستانية أن "برنامج الزيارة يتضمن إجراء محادثات ثنائية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. ومن المقرر في نفس اليوم عقد اجتماع لرؤساء دول آسيا الوسطى ورئيس المجلس الأوروبي في أستانا".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا