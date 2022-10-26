مجلس الاتحاد الروسي: سنتخذ التدابير المناسبة لزيادة أمننا حال انضمام فنلندا إلى الناتو

أعلن عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الاتحاد الروسي، سيرغي تسيكوف أن روسيا ستتخذ التدابير المناسبة لزيادة أمنها على الحدود مع انضمام فنلندا للناتو في حال نشر قواعد للحلف في أراضيها.

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وقالت تسيكوف في حديث لوكالة "نوفوستي"، اليوم الأربعاء: "إذا كنا نتعامل مع فنلندا في الماضي كدولة محايدة ولم نوجه قواتنا العسكرية بما فيها الإستراتيجية، نحو هذا البلد، فمع اعتماد قانون حول انضمامها إلى حلف الناتو سيتغير كل شيء. وستضطر روسيا لاتخاذ الإجراءات المناسبة وتعزيز أمنها على حدودها مع فنلندا".

وأضاف أن قرار الانضمام إلى الناتو يبعد فنلندا "قدر الإمكان عن ضمان أمنها".

وأوضح: "جرت هناك مراجعة لجميع علاقاتنا مع هلسنكي مع الأخذ بعين الاعتبار حقيقة أنها ستصبح عضوا في تحالف عدواني للغاية تجاه روسيا".

ونقلت صحيفة "IltaLehti"، سابقا، عن مصادرها أن مشروع قانون الفنلندي حول الانضمام إلى حلف الناتو جاهز تقريبا وأنه لا يضم أي قيود على نشر قواعد عسكرية ومرابطة العسكريين من الدول الأعضاء في الحلف أو استيراد الأسلحة النووية إلى أراضيها.

المصدر: نوفوستي