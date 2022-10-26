إيرانيون يتجمعون أمام ضريح مهسا أميني في الذكرى الأربعين لوفاتها (فيديو)

نشرت وكالة "ايسنا" الإيرانية مقاطع فيديو تقول إنها تظهر خروج المواطنين من مقبرة مدينة سقز بعد المشاركة في مراسم مرور أربعين يوما على وفاة مهسا أميني.

بدورها، أفادت وكالة "فرانس برس" بأن الإيرانيين بدأوا بالتجمع صباح اليوم الأربعاء أمام ضريح أميني في محافظة كردستان الإيرانية و"تحدوا الإجراءات الأمنية المشددة المفروضة".

وردد عشرات النساء والرجال الذين تجمعوا في مقبرة آيجي في سقز البلدة التي تتحدر منها أميني شعارات "امرأة، حياة، حرية".

هذا وأثارت وفاة أميني احتجاجات غير مسبوقة في إيران منذ ثلاث سنوات وهي متواصلة في مختلف أنحاء البلاد، تتقدمها في معظم الأحيان شابات وطالبات كثيرات منهن يقمن بإحراق حجابهن.

المصدر: RT +"أ ف ب"