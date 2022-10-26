الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 350 عسكريا أوكرانيا على عدة محاور

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قضت على أكثر من 350 عنصرا من الجنود الأوكرانيين خلال التصدي لهجمات الوحدات الأوكرانية على عدة محاور خلال اليوم الماضي.

وقالت الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء في تقريرها اليومي إن كافة الهجمات الأوكرانية تم صدها بنجاح، وخسرت القوات لأوكرانية أكثر من 160 جنديا و5 دبابات على محور كوبيانسك، وما يزيد عن 70 جنديا ودبابتين على محور كراسني ليمان (كلا المحورين في شمال دونباس)، و ما يصل إلى 125 جنديا على محور كريفوي روغ-نيكولايف (خيرسون).

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وفي ما يلي أبرز النقاط الواردة في تقرير الدفاع الروسية:

إصابة موقعي قيادة للقوات الأوكرانية في دونيتسك وزابوروجيه، إضافة إلى 59 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 177 منطقة

تدمير مركز اتصالات لمجموعة القوات الأوكرانية في منطقة خاركوف

تدمير منشأة لتخزين النفط قرب مدينة دنيبربيترفسك كانت تستخدم لتزيد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس بوقود الديزل

إسقاط 10 طائرات بدون طيار أوكرانية واعتراض 13 قذيفة من راجمات الصواريخ الأمريكي HIMARS في خيرسون ولوغانسك

مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 326 طائرة، و162 مرحية، و2349 طائرة بدون طيار، و383 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و6084 دبابة ومدرعة أخرى، و874 راجمة صواريخ، و3527 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و6791 مركبة عسكرية خاصة

المصدر: وزارة الدفاع الروسية