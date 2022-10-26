وسائل إعلام غربية: ازدياد التماسك التكتيكي للقوات المسلحة الروسية بقيادة سوروفيكين

"هناك دلائل على مزيد من التماسك التكتيكي لوحظ بين القوات في منطقة العمليات الخاصة بأوكرانيا بعد تعيين الجنرال سيرغي سوروفيكين قائدا للمجموعة المشتركة للقوات".

جاء ذلك فيما ذكرته صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مسؤولين عسكريين غربيين ومحللين، وقال ضابط استخبارات بريطاني كبير لم تذكر "بوليتيكو" اسمه، إن "تكتيكات سوروفيكين العسكرية أثبتت فعاليتها في سوريا، حيث اشتهر بكفاءته بصفته خبيرا استراتيجيا عسكريا، وإن تميز بالقسوة".

إقرأ المزيد

وكان حاكم شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف وصف قائد مجموعة القوات المشتركة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة الجنرال سيرغي سوروفيكين بالضابط الحاسم الذي يتمتع بالصفات اللازمة للقائد. وقد تم تعيين الجنرال سوروفيكين قائدا للقوات المشتركة في منطقة العمليات 8 أكتوبر الجاري، وكان قبل ذلك قائدا للتجمع الجنوبي، أحد مكونات العملية العسكرية الخاصة. وهو رجل عسكري محترف انتقل من جندي في القوات الخاصة إلى رئيس مديرية العمليات الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية ثم القائد العام للقوات الجوية، وشارك في الأعمال القتالية في أفغانستان وطاجيكستان والشيشان وسوريا. وحصل على لقب "بطل روسيا" للشجاعة والبطولة في سوريا عام 2017، وحصل على وسام القديس غيورغيوس من الدرجة الرابعة لـ "الشجاعة" و"الاستحقاق العسكري" وعدد من الميداليات الأخرى.

المصدر: نوفوستي