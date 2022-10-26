"نيويورك بوست": سوناك منقذ المحافظين لن يخلّص بريطانيا والحزب استنفد مخزون الأفكار

كتبت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية أن انعزال رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك عن الحياة اليومية لن يسمح له بإنقاذ البلاد.

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وجاء في مقالة جديدة للصحيفة: "في وقت مبكر من وجوده في منصب رئيس الوزراء، هناك شيء واحد يبدو مؤكدا هو أن سوناك، الذي أنقذ المحافظين، لن ينقذ البلاد".

وأشارت الصحيفة إلى أن سوناك لا يزال "منعزلا بشكل عميق عن البلد" الذي سيترأسه، في حين تحتاج بريطانيا التي تعاني من الركود الاقتصادي والتوتر الاجتماعي إلى "زعيم رحيم".

وذكرت أن ريشي سوناك نظم في مارس الماضي جلسة تصوير في محطة وقود للإعلان عن أنشطته كوزير للمالية. لكن حيلته فشلت واتضح أن سيارة "كيا ريو" الحمراء المتواضعة لم تكن ملكه، وفيما بعد مرة أخرى فشل في التعامل مع جهاز الدفع بدون تلامس.

وعبرت الصحيفة عن اعتقادها أن حزب المحافظين البريطاني لا توجد لديه أي أفكار جديدة تقريبا بعد 12 عاما في السلطة.

المصدر: نوفوستي