البيت الأبيض يعلق على تصويت السعودية ضد روسيا في الأمم المتحدة وتقديمها مساعدات لأوكرانيا

قال البيت الأبيض، إنه لاحظ الخطوات التي اتخذتها السعودية في الأيام الأخيرة لدعم أوكرانيا، وتصويتها ضد روسيا في الأمم المتحدة، بينما يبحث الرئيس جو بايدن مراجعة العلاقات.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، للصحفيين، إن الرئيس الأمريكي "يواصل التفكير بشكل استراتيجي في ماهية عملية المراجعة وكيف نمضي قدما في هذه العلاقة"، لكنها أضافت أن البيت الأبيض لاحظ الخطوات الأخيرة التي تظهر وقوف السعودية إلى جانب أوكرانيا.

وتابعت: "لاحظنا منذ خفض "أوبك بلس" لإنتاجها أن السعودية صوتت ضد روسيا في الأمم المتحدة وتعهدت أيضا بتقديم 4 ملايين دولار لدعم إعادة إعمار أوكرانيا ورغم ذلك هذه الخطوات لا تعوض عن خفض إنتاج النفط، لكنها جديرة بالملاحظة".

وأكدت "أننا سنراقب ما ستفعله المملكة خلال الأسابيع المقبلة، وسنبلغ بمشاوراتنا ومراجعتنا".

المصدر: CNN