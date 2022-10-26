أسير محرر من دونيتسك: إدارة السجن عاقبت الأسرى بعيدا عن الكاميرات بسبب شكواهم إلى الصليب الأحمر

قال فلاديسلاف إغيلنيتسكي، الجندي من جمهورية دونيتسك المحرر من الأسر، إن إدارة سجن "الغرب-1" للأسرى منعتهم من تقديم شكاوى بشأن ظروف احتجازهم إلى الصليب الأحمر.

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وتحدث الجندي لوكالة "نوفوستي": "مرة اشتكى أحد رجالنا إلى الصليب الأحمر في اتصال شخصي واكتشفت (قوات الأمن الأوكرانية) لاحقا أن واحدا منا اشتكى من أننا نعمل كثيرا جدا وأجبرونا على تنفيذ تمرين القرفصاء 500 مرة.

وأضاف أن الأسرى كانوا يقومون بأعمال في المنطقة الصناعية على صنع صنادق التفاح وأكياس للهدايا وغير ذلك، مشيرا إلى أن الدوام يجب أن يستمر 8 ساعات في حين أجبرت إدارة السجن الأسرى على العمل أكثر من ذلك.

وأوضح: "بعد 8 ساعات من العمل أجبرونا على العمل في جميع أنحاء المنطقة، وعلى سبيل المثال قمنا بجز العشب بأيدينا أثناء هطول الأمطار، وحينها قالوا من لا يريد جز العشب فيمكنه العودة لصنع الأكياس والصناديق. بهذه الطريقة وضعونا أماما خيار واحد وهو العودة للعمل بدوام إضافي مدفوع الأجر، لكن منعونا تماما من الحديث طبيعة عملنا".

وتابع أن إحدى مناطق السجن يحجبها جدار خاص عن كاميرات المراقبة، وهناك كانت تتم معاقبة الأسرى.

المصدر: نوفوستي