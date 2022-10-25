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البيت الأبيض: قرار المفاوضات مع روسيا يعود لكييف

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البيت الأبيض: قرار المفاوضات مع روسيا يعود لكييف
AP Evan Vucci
المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير
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أعلن البيت الأبيض أن قرار المفاوضات مع روسيا يجب أن تتخذه السلطات الأوكرانية بشكل مستقل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء: "أكدنا بوضوح أن هذا القرار يعود لأوكرانيا، وللرئيس زيلينسكي. ولا حديث عن أوكرانيا بدون أوكرانيا".

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وأضافت أن واشنطن ترى مهمتها في ضمان "ما تحتاج أوكرانيا إليه".

وجاء ردا على طلب التعليق على دعوات المشرعين الأمريكيين للإدارة إلى أن تشارك واشنطن بالمزيد من النشاط في إجراء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

المصدر: تاس

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