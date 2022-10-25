البيت الأبيض: وجهات نظر ماسك وواشنطن إزاء أوكرانيا مختلفة

صرحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، بأن وجهات نظر رجل الأعمال إيلون ماسك، والحكومة الأمريكية تجاه الأزمة الأوكرانية مختلفة.

ونقلت وكالة "تاس" عنها قولها: "بالنسبة لتصريحاته حول أوكرانيا وتنازل كييف عن الأراضي... أعلم أن السيد ماسك تحدث بصوت عال عن هذا الأمر... هو مجرد شخص عادي لديه شركة خاصة".

وأضافت أن موقف الإدارة الأمريكية هو أن كييف هي التي يمكنها اتخاذ قرار التنازل عن أراضيها من عدمه.

وفي وقت سابق، قال ماسك إن الأشخاص الذين يعيشون في شرق أوكرانيا يفضلون روسيا، واقترح بقاء شبه جزيرة القرم جزءا من روسيا، وإعادة الاستفتاء في المناطق التي انضمت إلى روسيا بإشراف الأمم المتحدة.

المصدر: تاس