لندن: بايدن أكد لسوناك أن المملكة المتحدة ستبقى أقرب حليف لواشنطن

أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد لرئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك في اتصال هاتفي بينهما، أن "المملكة المتحدة ستبقى أقرب حليف" لواشنطن.

وجاء في بيان لرئاسة الحكومة أن سوناك وبايدن "بحثا في التعاون بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة سواء الثنائي وفي مناطق على غرار منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

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كما أشار البيان إلى أنهما بحثا في قضية إيرلندا الشمالية.

وسيلتقي الرجلان شخصيا في قمة مجموعة العشرين التي ستستضيفها إندونيسيا الشهر المقبل.

واعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن اختيار ريشي سوناك أول رئيس وزراء غير أبيض لبريطانيا، إنجازا "رائد".

وقال بايدن خلال احتفال في البيت الأبيض بمناسبة حلول عيد ديوالي الهندي إن تولي سوناك الذي يتحدر من أصول هندية رئاسة الوزراء في بريطانيا "أمر مذهل للغاية، وإنجاز رائد، وله أهميته".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار قد صرّحت أن "الرئيس بايدن يتطلّع إلى التحدث مع سوناك في الأيام المقبلة وإلى استمرار تعاوننا الوثيق مع المملكة المتحدة"، مشيرة إلى أن البروتوكول يفرض عليه عدم الاتصال قبل لقاء سوناك بالملك تشارلز الثالث المقرر الثلاثاء.

المصدر: وكالات