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بعد محادثة هاتفية مع سوناك.. زيلينسكي يأمل بتعزيز العلاقات مع لندن

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بعد محادثة هاتفية مع سوناك.. زيلينسكي يأمل بتعزيز العلاقات مع لندن
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أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن أمله في تعزيز العلاقات بين أوكرانيا وبريطانيا التي تعد إحدى أبرز الدول الداعمة لكييف.

جاء ذلك إثر محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك.

وقال زيلينسكي في تسجيل فيديو "أنا مقتنع بأن الشراكة التي أصبحت تقليدية بين بلادنا والقيادة البريطانية في الدفاع عن الديموقراطية والحرية، ستستمر وستتعزز".

ودعا زيلينسكي سوناك لزيارة أوكرانيا.

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ولاحقا، قال زيلينسكي في تغريدة أنه "اتّفق في محادثة ممتازة مع ريشي سوناك على كتابة فصل جديد في العلاقات بين أوكرانيا والمملكة المتحدة".

يذكر أن سوناك أصبح رئيس الوزراء البريطاني الثالث لهذا العام، وقد تعهد يتخطي أزمة اقتصادية نجمت عن "أخطاء" ارتُكبت في عهد رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس التي اضطرّت للاستقالة على خلفية الاضطرابات الحادة في الأسواق المحلية.

 

المصدر: "أ ف ب"

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