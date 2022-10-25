بايدن يتلقى الجرعة الثالثة من لقاح "كوفيد-19"

تلقى الرئيس الأمريكي جو بايدن الجرعة الثالثة المعززة من لقاح "كوفيد-19"، ونصح الأمريكيين بتلقي اللقاحات المضادة لكورونا، والإنفلونزا مرة واحدة في العام، خلال فصل الخريف.

وأشار بايدن إلى أن الإصابات "بكوفيد-19” انخفضت في الولايات المتحدة بنسبة 80%، خلال فترة رئاسته، كما وانخفضت الوفيات الناجمة عنه بنسبة 90%.

وعزا هذه المؤشرات الإيجابية لتنظيم عمل نظام الرعاية الصحية، ودعا الكونغرس إلى تخصيص أموال إضافية لمكافحة الفيروس.

إقرأ المزيد

ذكرت مصادر طبية أن النسخة المتطورة من لقاح "كوفيد-19" تحتوي على عناصر مضادة للمتغيرات "اب4" "اب5" من سلالة أوميكرون الجديدة والأكثر شيوعا في الولايات المتحدة، وأن أكثر من 20 مليون أمريكي تلقوا اللقاح.

يذكر أن بايدن تلقى جرعتين سابقتين من اللقاح، كانت آخرها في شهر مارس الماضي، إثر إصابته بالفيروس مرتين.

المصدر: إنترفاكس