استطلاع يظهر أن غالبية البريطانيين يؤيدون إجراء انتخابات مبكرة في البلاد

أظهر استطلاع أجرته شركة Ipsos أن أكثر من 60٪ من البريطانيين يؤيدون إجراء انتخابات مبكرة في البلاد.

وتم إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت في الفترة من 20 إلى 21 أكتوبر. وشارك فيه 1083 شخصا تتراوح أعمارهم بين 18 و75 عاما.

وطرح على كل من شارك في الاستطلاع السؤال التالي: "هل تؤيد أم تعارض إجراء انتخابات عامة هذا العام بعد تولي رئيس وزراء جديد للسلطة؟".

وحسب الاستطلاع، صوت 62٪ من المستطلعين لصالح إجراء انتخابات عامة هذا العام، وعارضها 21٪ فقط.

المصدر: نوفوستي