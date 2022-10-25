الهند.. نيودلهي تسجل أعلى نسبة تلوث للهواء في العالم بسبب إطلاق الألعاب النارية

كشفت بيانات IQAir، أن الهواء في العاصمة الهندية يوم الاثنين كان الأكثر تلوثا في العالم، وازدادت الجسيمات الضارة في الجو بسبب عطلة "ديوالي" التي تم فيها إطلاق الألعاب النارية.

ووفقا لتقرير صحيفة "إندبندنت"، تلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة المسجلة "PM2.5" في نيودلهي عند مستويات خطيرة، المؤشر أعلى من القيمة التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية بـ "31.5" مرة، وصل مؤشر جودة الهواء إلى 446 في ذروة انفجار الألعاب النارية.

ووفقا لبيانات خدمة مراقبة جودة الهواء في الوقت الفعلي، أطلق السكان الألعاب النارية على الرغم من حظر سلطات العاصمة لها، ووصل المؤشر يوم الاثنين إلى مستويات خطيرة لأول مرة منذ فبراير، عندما هبت عاصفة ترابية قوية في المدينة.

وفي وقت سابق، تم تسجيل تلوث قوي للهواء في تايلاند، حيث لوحظ التلوث في 15 منطقة من بانكوك، ووصل مؤشر جودة الهواء في إلى المستوى الأحمر، والذي يعتبر "غير صحي"، ويتراوح المؤشر من 151 إلى 158 نقطة بينما المعيار هو 50.

المصدر: لينتا.رو