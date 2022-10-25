وسائل إعلام إسرائيلية: رئيس بنك "لئومي" يشارك لأول مرة في مؤتمر دولي بالسعودية

ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه من المقرر أن يتوجه مدير بنك "لئومي" الإسرائيلي سامر الحاج يحيى إلى السعودية مساء اليوم، لحضور مؤتمر دولي حول الاستثمار المسؤول في الرياض.

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ونقلت قناة ""i24" عن موقع "كالكاليست" أن سامر الحاج يحيى سيشارك إلى جانب الرئيس التنفيذي لبنك "Exim"، البنك السعودي لتنمية الصادرات المملوك للحكومة، في مؤتمر دولي لمنظمة "FII" حول الاستثمار المسؤول (ESG) في العاصمة الرياض، والذي سيحضره 6000 شخص من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 500 متحدث، وسيشارك في حلقة نقاش حول "التغيّرات في عالم البنوك والاستثمارات لصالح الاقتصاد العالمي بعد الوباء".

هذا وسيشارك في المؤتمر كبار المسؤولين التنفيذيين من "شياومي" وغولدمان زاكس" و"بلاكستون" و"جي. بي. مورغان".

تجدر الإشارة إلى أن "FII" هي منظمة دولية غير ربحية تتعامل في مجال الاستثمار المسؤول.

وسامر الحاج يحيى يعتبر أول مواطن عربي في إسرائيل يترأس جهازا مصرفيا إسرائيليا، وقد تم تعيينه في هذا المنصب منذ ثلاث سنوات بدلا من ديفيد برودت.

المصدر: "i24"