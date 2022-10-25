صحف بريطانية تكشف عن ثروة رئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك

قدرت صحيفة "ذا تايمز أوف لندن" ثروة رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك وزوجته بأكثر من 800 مليون دولار، وهذا الرقم يجعلهما بين أغنى 250 شخصا وأسرة بريطانية.

وتقول تقارير صحفية بريطانية إن أصغر سياسي في البلاد يتولى هذا المنصب وأغنى رئيس حكومة في تاريخ المملكة المتحدة، تفوق ثروته مع زوجته ثروة العائلة المالكة بمقدار النصف وفق صحيفة "صنداي تايمز".

ورغم ذلك لا يمكن معرفة الرقم الحقيقي على مستوى الدقة.

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والرجل البالغ 42 عاما هو زوج أكشاتا مورثي ابنة تاريانا مورثي سادس أغنى رجل في الهند، ومالك شركة "إنفوسيس" لتكنلوجيا المعلومات، التي تمتلك فيها زوجة سوناك أسهما تقدرها الصحافة بـ 430 مليون جنية إسترليني.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" أن الفضل الأكبر في ثروته يعود بشكل كبير إلى زواجه العام 2009 من أكشاتا مورثي.

وسوناك، ولد عام مايو 1980 في ساوثهامبتون بإنجلترا لأبوين من أصل هندي هاجرا من شرق إفريقيا، حيث سيكون أول رئيس وزراء هندوسي، إذ ذكر سابقا أن جميع أفراد أسرته يمارسون الطقوس الهندوسية.

وأصبح سوناك أصغر رئيس وزراء بريطاني في 200 عام، ففي عام 1812، تولى رئاسة الوزراء اللورد ليفربول البالغ من العمر 42 عاما، وفي الوقت نفسه، يكون السجل المطلق في بيت جونيور، الذي احتل كرسيا في عام 1783 عن عمر يناهز 24 عاما.

المصدر: صحف بريطانية