واشنطن: لن نسمح لبيونغ يانغ بإجراء تجربة نووية جديدة

صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، بأن الولايات المتحدة لن تسمح لكوريا الشمالية بإجراء التجربة النووية السابعة، وعليها أن تنتظر العواقب في حال قيامها بذلك.

وأضاف أن واشنطن تدعو بيونغ يانغ للتعقل، واتخاذ خطوات دبلوماسية لإنهاء جميع الإشكالات، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تفضل الدبلوماسية لتحقيق هدفها بنزع السلاح من شبه الجزيرة الكورية، مؤكدا أن بلاده لا تعادي بيونغ يانغ، ولكنها قلقة من تصرفاتها الاستفزازية.

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وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، في وقت سابق، نقلا عن مصادر استخباراتية، أن كوريا الشمالية تعتزم إجراء التجربة السابعة للأسلحة النووية في الفترة ما بين 16 أكتوبر - 8 نوفمبر.

وفي ذات السياق، صرحت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، بأن الولايات المتحدة ستضع قواتها المسلحة في حالة تأهب، بما في ذلك الدفاع النووي والتقليدي والصاروخي، للدفاع عن حليفتيها اليابان وكوريا الجنوبية.

المصدر: نوفوستي