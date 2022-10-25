العثور على مهاجرين مكبلين ومصابين بجروح في جزيرة ليسبوس اليونانية

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" غير الحكومية اليوم الثلاثاء، العثور على 3 مهاجرين مكبلين و4 آخرين مصابين بجروح في جزيرة ليسبوس اليونانية ببحر إيجه.

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وذكرت المنظمة غير الحكومية في بيان أن هؤلاء الأشخاص الذين تعرضوا للضرب وفقا لشهاداتهم، عثر عليهم الخميس الماضي فريق من منظمة "أطباء بلا حدود" بعد تلقي "بلاغ رسمي بشأن مجموعة أشخاص وصلوا حديثًا" إلى ليسبوس و "بحاجة إلى علاج عاجل".

وأوضح منسق المنظمة في ليسبوس تيو دي بياتسا قائلا: "مع اقترابنا سمعنا صرخات..عندما وصلنا وجدنا 22 شخصا..كانوا جميعهم يبكون".

وأضاف: "تم تكبيل ثلاثة اشخاص بشدة بقطع من البلاستيك، وأصيب أربعة بجروح".

وأفادت شهادات المهاجرين بأن "الإصابات نجمت عن عنف مجموعة من الأشخاص غادروا المكان قبل وصول" العاملين في المنظمة، في حين أكدت المنظمة غير الحكومية أنها "أبلغت الشرطة على الفور بهذا الحادث وتولت نقل المصابين إلى المستشفى لمتابعة علاجهم".

هذا ولم تعلق الحكومة اليونانية بعد على هذا الحادث.

ودعت منظمة أطباء بلا حدود السلطات اليونانية إلى "اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث وضمان تلقي الأشخاص استقبالا آمنا وحماية وتدابير اللجوء".

وتوجه منظمات غير حكومية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام اتهامات الى اليونان، التي أبلغت مرارا عن إساءة معاملة المهاجرين واللاجئين وإبعاد الأشخاص الذين يصلون إلى اراضيها من تركيا المجاورة للذهاب الى أوروبا الغربية، فيما لطالما نفت الحكومة اليونانية المحافظة هذه الاتهامات، مؤكدة أنها ملزمة ضمان "أمن حدودها التي هي أيضا حدود الاتحاد الأوروبي" في شرق المتوسط.

المصدر: "فرانس برس"