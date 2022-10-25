موسكو: لا نخطط أبدا لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا

أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، أن روسيا لا تخطط أبدا لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن كييف صارت في المراحل النهائية من صنع القنبلة الذرة.

وقال أنتونوف لصحيفة Newsweek: "أكدنا مرارا وتكرارا أن روسيا لا تنوي ولن تستخدم أسلحة نووية في أوكرانيا. ولم يذكر أي من قادة بلادنا في أي مكان أو زمان إمكانية اللجوء إلى أسلحة الدمار الشامل".

وشدد على أن الغرب لا يستجيب لتحذيرات روسيا من استفزاز أوكرانيا الوشيك باستخدام "قنبلة قذرة".

وأكد أن "الدول الغربية، في إطار رغبتها الجنونية لتشويه سمعة روسيا وتبييض أوكرانيا، مستعدة للمخاطرة بأمن مواطنيها ورفاههم وحياتهم".

وأشار إلى أنه لدى وزارة الدفاع الروسية معلومات مؤكدة تثبت أن كييف صارت في المراحل الختامية من تصنيع القنبلة القذرة.

وأضاف: "المقلق هو حقيقة أن كييف لديها قاعدة الإنتاج اللازمة والإمكانيات العلمية والتقنية لذلك. هناك ثلاث محطات للطاقة الكهرذرية فيها تسعة مفاعلات ينتج عن نشاطها اليورانيوم المنضب" الذي يمكن استخدامه لصنع القنبلة القذرة.

وتابع: "بدلا من الضغط على القوات الأوكرانية التي فقدت عقلها تماما، تزودهم واشنطن وحلفاؤها بالمساعدة المالية والعسكرية، ليصبح الغربيون في الواقع راعين ومتواطئين مع الإرهاب النووي".

وأضاف: "في حالة الهستيريا المعادية للروس، يلجأون إلى الصيغة القائلة، إن أي وسيلة جيدة ضد بلادنا، بما في ذلك الجنون المطلق وغير الإنساني. نحث الجمهور الأمريكي على التفكير في ما إذا كان هذا الثمن باهظا لتصفية الحسابات السياسية معنا".

المصدر: نوفوستي